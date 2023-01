Un Genk paisible se défait aisément de Seraing et reprend ses distances

Genk a facilement pris la mesure de Seraing en clôture de la 23e journée de Pro League. Le Racing a plié la rencontre dès le premier quart d’heure face à une lanterne rouge impuissante. Les hommes de Vrancken engrangent déjà leur 19e succès de la saison (4-0).



Sur le papier le duel est déséquilibré et les chances de Seraing sont minces. La vérité du terrain confirme rapidement les chiffres. Dominateur, le Racing hérite en plus d’un penalty dès la 7e minute. Paul Onuachu le transforme. Les cadres de Genk répondent présents : Bilal El Khannouss sert Mike Trésor pour le 2-0 (14e). Avant le quart d’heure, l’affaire est entendue.



En deuxième période, Paul Onuachu inscrit son 16e but de la saison grâce au 15e assist de Trésor (60e). Joseph Paintsil corse encore l’addition (64e). Le Racing assure le spectacle. Seraing, lui, ne cadre pas le moindre tir pendant 90 minutes.



Le leader de Pro League reprend ses distances avec l’Union Saint-Gilloise. Les Limbourgeois totalisent six points d’avance avec un match de moins au compteur. Ils se déplaceront à Eupen ce mercredi 1er février à 18h45.