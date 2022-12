Gims réarrange le générique du JT de TF1

Le rappeur français Gims, qui chantera au Qatar en ouverture de la finale du mondial le 18 décembre, était l’invité du journal télévisé de TF1 le 11 décembre pour son album Les dernières volontés de Mozart. À la fin du JT, c’est à un générique inédit qu’ont eu droit les téléspectateurs. Un générique composé par Gims lui-même.

Ce sont deux versions qui ont été proposées par l’artiste, l’une relativement classique et l’autre plus dansante et rythmée, avec des sonorités congolaises.

"J’aime beaucoup ce générique, qui est une institution, je ne prétends pas à quoi que ce soit, mais c’est un honneur pour moi de pouvoir y toucher ne serait-ce que quelques secondes."

Il y avait 33 ans que le mythique générique n’avait plus été modifié. Lui-même est d’ailleurs déjà une réorchestration, puisqu’il est adapté de la musique de John Williams composée pour le film Les dents de la mer en 1975.