"Un gars, une fille" de retour... avec de nombreux autres acteurs

Ils n'ont pas fini de se chamailler. Le concept culte de la sitcom qui a lancé la carrière de Jean Dujardin sera de retour le 28 août pour deux soirées nostalgiques sur TF1.

Alexandra Lamy et son homme ne seront cependant pas de la partie puisqu'ils seront remplacés par diverses célébrités du petit écran le temps de sketchs. Au casting on trouvera tant des couples dans la vraie vie, notamment LGBT (Stéphane Bern et Yori Bailleres) que des duos improbables comme Adriana Karembeu et Denis Brogniart, Natoo et Kyan Khojandi, Barbara Schulz et le rappeur JoeyStarr. 18 couples divers censés proposer une version actualisée de la sitcom qui n'a pas toujours bien vieilli, notamment en matière de sexisme ou d'homophobie.

Vu le peu de scènes pour chaque duo, ils n'auront en tout cas pas à subir l'enfermement de Jean Dujardin dans sa chambre à coucher durant 2 saisons de tournage, qu'il avait décrit comme un véritable "enfer".