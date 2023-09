"Un gars, un chef !" : faites passer un message à Adrien et Gerald !

Un gars, Un chef", l’émission culinaire culte de la RTBF portée par Adrien Devyver et Gerald Watelet, revient sur La Une.

"Un gars, un chef !" revient sur La Une, sur Auvio et sur les réseaux sociaux, pour éveiller nos papilles et nos zygomatiques, et finir le week-end en beauté !

Vous aussi, faites partie de ce grand retour en laissant un message vocal à nos deux acolytes :

Un seul numéro : 02 737 34 34.

Votre message sera diffusé sur antenne durant l’émission.

Suivez les aventures du duo mythique sur Facebook et Instagram.

Retrouvez "Un gars, un chef !" chaque dimanche, à 18h30 sur La Une. Rendez-vous ce dimanche 17 septembre 2023 pour la première. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur notre plateforme Auvio.