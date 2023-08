"Un gars, un chef !" : découvrez qui rejoint le duo formé par Adrien Devyver et Gerald Watelet

"Un gars, Un chef", l’émission culinaire culte de la RTBF portée par Adrien Devyver et Gerald Watelet, revient sur La Une.

Après le succès des émissions diffusées durant les vacances de Noël 2022, " Un gars, un chef " revient sur La Une, sur Auvio et sur les réseaux sociaux, pour éveiller nos papilles et nos zygomatiques, et finir le week-end en beauté !

Le concept ne changera pas d’un pouce : pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Gerald et Adrien seront aux manettes de l’émission hebdomadaire, chaque dimanche, à 18h30 sur La Une. Le duo mythique se mettra aux fourneaux en compagnie d’un.e invité.e, pour nous partager des recettes de saison qui mettent en valeur les meilleurs produits de notre terroir.