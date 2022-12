Un gala hommage à Raymond Devos dans le splendide Opéra Royal de Wallonie !

Le 9 novembre 2022, Raymond Devos aurait eu 100 ans. Nous célèbrerons son anniversaire de naissance et lui rendrons hommage à travers une grande soirée exclusive, durant laquelle plusieurs artistes et amis de Raymond Devos interpréteront ses textes.

Ce gala d’hommage à Raymond Devos clôture la onzième édition du Festival International du Rire de Liège dans une des plus belles salles de Belgique : L’Opéra Royal de Wallonie. Il met en valeur la carrière de Raymond Devos et a été pensé et construit pour faire voyager le public dans son imaginaire fantastique. Le voyage est guidé par les personnalités françaises et belges, rassemblées pour l’occasion. Ensemble, nous sommes plongés dans l’univers rocambolesque de la langue française, parsemé de tous les arts que Raymond Devos a aimé : musique, cirque, théâtre. Une chose est sûre, nous ne sortirons pas indemnes de ce voyage.

Avec : Michel Boujenah, François Morel, Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Elie Semoun, Nicole Ferroni, Yves Duteil, Félix Radu, Bruno Coppens, Elliot Jenicot et des surprises inattendues…

Pour redécouvrir les textes de ce grand artiste, c'est ce vendredi 30 décembre à 20h35 sur La Trois.