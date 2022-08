Un Gagliano de 1769 d’une valeur de 275.000€, volé il y a trois ans et revendu pour 200€, a été retrouvé à Berlin

C’est lors d’une série de perquisitions que la police de Berlin a retrouvé le précieux instrument, un violon construit par Gagliano en 1769, d’une valeur de 275.000€. Son actuel "propriétaire" l’avait acheté à celui qui l’avait volé pour la modique somme de 200€.

Tout commence en mars 2019, à la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, l’un des conservatoires de la ville de Berlin. C’est là qu’un certain Berthold S. (nom donné par la presse allemande) est rentré dans le but premier de voler un vélo. Apercevant une porte entrouverte, il a pénétré dans une salle de classe où se trouvait un violon Gagliano de 1769. Le voleur s’en est emparé en l’enlevant de son étui et en le cachant sous sa veste, avant de quitter rapidement le bâtiment.