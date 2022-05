Un fruit sur trois est contaminé par un pesticide interdit en Belgique: une hausse de 53% en neuf ans

PAN Europe explique également que les chercheurs se sont aussi concentrés sur les 55 produits les plus nocifs utilisés pour la confection de nombreux pesticides. "Les agents sont identifiés par un règlement européen comme étant hautement toxiques pour les humains, les animaux et l'environnement, chacun étant suspecté de provoquer un ou plusieurs effets graves, tels que le cancer, des malformations congénitales ou des maladies cardiaques. Bien qu'ils soient censés être soumis à la réglementation européenne la plus stricte, 32 ont été détectés dans les fruits et légumes au cours de la période d'analyse de neuf ans."

En marge des nouveaux objectifs de réduction des pesticides devant être annoncés par la Commission Européenne le 22 juin prochain, PAN Europe se positionne clairement en faveur d'une solution à court et à moyen terme. "Le groupe demande une interdiction immédiate des douze pesticides les plus nocifs causant une large exposition du public, ainsi qu'une révision et interdiction de tous les autres contenant l'un des 55 pires agents chimiques d'ici 2030", conclut l'ONG.