Un foyer compte en moyenne 95 appareils électroménagers, dont dix ne sont plus utilisés

Sur les 95 appareils électroménagers que compte en moyenne un foyer en Belgique, dix ne sont plus utilisés. Si on les additionne, cela représente un total de 49 millions d'appareils électriques inutilisés à travers tout le pays, selon une nouvelle étude de Recupel publiée mardi. L'organisme chargé de la collecte et du recyclage d'appareils électriques et électroniques appelle dès lors à en faire don ou à las faire recycler afin d'en extraire les matières premières.

Selon le nouveau recensement réalisé par Recupel, ces 95 appareils électroniques vont de l'électroménager et d'appareils de soin, à des dispositifs d'éclairage, en passant par des équipements audio et vidéo, des appareils d'information et de télécommunication et des outils et des jouets.

Au total, l'ensemble des Belges possède aujourd'hui 482 millions d'appareils électroménagers, dont 49 millions sont donc inutilisés. Parmi eux, 39 millions fonctionnent encore, au contraire des dix millions restants.

Le classement des appareils non utilisés

Le top 3 des appareils non utilisés est composé des lampes de poche/éclairage de vélo, devant les armatures pour lampes (lampe de chevet, de bureau, de lecture, etc.) et les calculatrices/lecteurs de carte.

Les Belges semblent en effet être adeptes, à 65%, du stockage de ces appareils inutilisés et du "je les garde, on ne sait jamais".

Recupel encourage plutôt les consommateurs à en faire don ou à las faire recycler afin d'en extraire les matières premières, mais à ne surtout pas jeter ses appareils hors d'usage à la poubelle. Une attitude adoptée par 11% des Belges. Pire, 7% le font avec des appareils qui fonctionnent encore, prévient l'organisation.