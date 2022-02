Ces foulards, turbans et autres bonnets sont à destination des personnes malades du cancer qui vivent dans la précarité. C’est via l’asbl Re-Source située sur le site du Chirec à Delta que ces “dons” colorés et doux pour la peau des malades sont distribués.

On ne s’en rend pas toujours compte mais les patients atteints du cancer ne doivent pas se battre “que” avec la maladie.

Seulement, pour y arriver, cette créatrice a besoin de vous, de votre soutien. Pour aider Nath Loews (aka la Chicatypik) dans son initiative ‘Un foulard pour un sourire’, suivez-la sans tarder en cliquant et partageant au maximum le lien suivant: https://www.leetchi.com/c/un-foulard-pour-un-sourire !

Quelles sont ses motivations, ses envies, son parcours, ses démarches ? Comment est née cette grande action de solidarité ? Julie VanH a posé ses questions et bien d’autres dans la matinale de Bruxelles Matin sur Vivacité. Le #REPLAY de cette chouette entrevue positive au saut du lit se situe tout en haut de cet article.