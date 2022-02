Un footballeur marocain a décidé d'offrir une maison entièrement meublée aux parents de Rayan, "pour leur donner un peu de joie"

Le petit garçon marocain Rayan bloqué au fond d’un puits depuis cinq jours dans le nord du Maroc est mort, a indiqué samedi soir le cabinet royal dans un communiqué. "A la suite du tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents du défunt, mort après être tombé dans un puits", précise le communiqué en arabe.

L’enfant était tombé accidentellement mardi dans un puits asséché, étroit et difficile d’accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d’Ighrane, dans la province de Chefchaouen, dans le nord du Maroc.

Mais le souverain n'est pas le seul à avoir apporté son son soutien aux parents, qui ont reçu des messages de soutien qui ont afflué de partout : d'anonymes, du Pape François, ainsi que de nombreuses stars su sport.

Parmi celles-ci, le footballeur marocain Abdel Razzaq Hamdallah a décidé d'aller plus loin et de faire un cadeau à la famille de Rayan, rapporte Het Nieuwsblad: une maison entièrement équipée. " J’ai décidé de les aider en mon nom, au nom de ma famille et au nom de tous les Marocains et musulmans, et de leur redonner un peu de joie ", a confié Abdel Razzaq Hamdallah.