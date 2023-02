Un flipper Foo Fighters

La société Manufacturers Stern Pinball a annoncé qu’elle produirait bientôt des flippers autour de l’univers des Foo Fighters.

C’est via une vidéo (à voir ci-dessous) qu’on retrouve une version animée du groupe (toujours avec le défunt batteur Taylor Hawkins) dans une caserne de pompiers à la Ghostbusters, quand soudainement, une alarme retentit et annonce l’arrivée d’aliens. C’est alors que le groupe saute dans son van, le tout au son du titre "All My Life".

Un compte à rebours est visible sur le site officiel de la société, avec le message suivant : "Il n’y aura qu’un nombre très limité de flippers Foo Fighters sur le Stern Store. Gardez un œil sur le compte à rebours pour avoir la chance de vous en procurer un."