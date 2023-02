Un flashmob en hommage à Queen et Freddie Mercury sur la place de Cracovie

À l'heure actuelle, à moins d'habiter au fin fond de l’antarctique, peu de gens n'ont jamais entendu le titre le plus populaire de Queen : "Bohemian Rhapsody".

Ce morceau a eu un impact culturel considérable pour l'ensemble de la race humaine (ou presque). Cette chanson titanesque qui avait d'abord été refusée par les radios à cause de sa longueur peu orthodoxe est devenu un hit instantané, devenant même l’un des singles les plus vendus au Royaume-Uni de tous les temps.

C'est donc un monument auquel il est donc très risqué de s'attaquer.

C'est pourtant le défi qu'a décidé de relever Michał Szpak, un chanteur et compositeur polonais connus pour avoir représenté la Pologne au Concours Eurovision de la chanson 2016 à Stockholm avec la chanson "Color of Your Life".

Dans la vidéo visible ci-dessous, le musicien a décidé de surprendre les passants de la place principale de Cracovie en organisant un flash mob musical extraordinaire avec le groupe Queen Symfonicznie.

On y voit Michał Szpak chanter le classique de Queen "Bohemian Rhapsody" avant d'être rejoint de manière inattendue par le groupe qui s'était glissé au milieu du public.