Un film sur le jeu "Les Loups-garous de Thiercelieux" en cours de préparation

Le village s'endort et les loups-garous se réveillent : "Les Loups-Garous de Thiercelieux" est incontestablement l'un des jeux de société les plus populaires de la francophonie. On adore y jouer entre amis ou en famille, sauf quand on est villageois : dans ce cas-là, on sait qu'on va s'ennuyer. Le village a pour but de révéler tous les loups-garous, là où les loups-garous doivent tuer un maximum de personnes sans se faire attraper. On retrouve en plus la sorcière, la voyante, le chasseur... et bien d'autres personnages amusants.

Comme le souligne Konbini, personne ne s'attendait à ce qu'une adaptation long-métrage du jeu voie le jour. Mais son succès a apparemment conquis une célèbre plateforme de streaming, comme on peut lire sur Twitter : "Le village s'endort... On prépare une adaptation long-métrage du jeu iconique des Loups-Garous de Thiercelieux. Prochainement !".

Notons qu'à ce stade, nous n'avons encore aucune information sur le casting ou même l'intrigue.