Un film sur la santé mentale des hommes dans le milieu de la musique

Ce film se consacre aux hommes actifs dans l’industrie de la musique, à travers des thèmes comme l’isolation, la dépression et le suicide. On y retrouve, entre autres, Idles, Portishead ou Rag’N’Bone Man.

Ce long-métrage est dirigé par Gemma Jennison, fondatrice du programme "Man Down", centré sur les hommes employés dans la musique. Spécialiste de la santé mentale, Jennison est basée à Bristol et a expliqué à la BBC que "les hommes musiciens en particulier étaient très exposés à des maladies mentales." Elle avait d’ailleurs lancé son programme d’aide après avoir constaté que beaucoup de gens de son entourage travaillant dans la musique souffraient de soucis mentaux et dissimulaient leurs émotions. "Je voulais explorer ce à quoi ces hommes faisaient face ! Et j’ai décidé que les firmes de disques devaient être comptables de ce qu’elles faisaient, et qu’elles devaient en parler ouvertement avec les hommes, qu’ils soient musiciens ou travaillent simplement dans le milieu de la musique."