Un film sur l’album commun de Lou Reed et John Cale en hommage à Andy Warhol

Un film-concert " perdu " du réalisateur et directeur photo Ed Lachman à propos de l’album commun de Lou Reed et John Cale, Songs For Drella, va être proposé en streaming.

Ed Lachman pensait que les négatifs d’origine étaient perdus depuis longtemps jusqu’au jour où il est retombé dessus en faiant des recherches pour le film documentaire de Todd Haynes, en 2021, The Velvet Underground.

Songs For Drella sera proposé en streaming exclusivement via MUBI en Angleterre et en Irlande dès le 17 avril.

Dans le concert-film, on retrouvera les membres du Velvet Underground, Lou Reed et John Cale, interprétant des chansons de l’album hommage à leur ancien manager, Andy Warhol, décédé trois ans avant la sortie de cet album en 1990.