Un film sur Joni Mitchell en projet avec Cameron Crowe

Le réalisateur du film Almost Famous, Cameron Crowe, serait en train de travailler à son prochain projet, à propos de Joni Mitchell.

Selon Above The Line, Crowe a passé les deux dernières années à développer le film avec Joni Mitchell elle-même. Des sources proches du réalisateur affirment que ce ne sera pas un biopic standard ou un documentaire, et qu'il s'apparentera plutôt à une autobiographie, étant donné la relation de longue date qu'entretient Cameron Crowe avec Mitchell.

Ce long métrage - qui n'a pas encore de titre, de date de sortie ou de société de distribution - sera le premier projet de Crowe depuis la série comique Roadies en 2016.

Joni Mitchell a apparemment confirmé les révélations d'Above The Line en partageant un article d'Empire sur le film sur son site web.

La lauréate de 10 Grammy Awards et membre du Rock and Roll Hall of Fame devrait aussi remonter sur scène cet été pour donner son premier concert en tête d'affiche depuis 23 ans, selon des infos partagées par Brandi Carlile.

L'année dernière, elle a annoncé son intention de publier son retour au Newport Folk Festival sous la forme d'un album live.

Au début du mois, l'artiste a reçu une nouvelle décoration honorifique, un "Gershwin Prize for Popular Song " de la part de la Library of Congress aux USA.

Elle rejoint de cette manière Paul McCartney , Stevie Wonder , Paul Simon et Lionel Richie , qui ont tous été célébrés depuis 2007 dans cette catégorie.

Delphine Ysaye revenait sur le parcours incroyable de la chanteuse folk dans son émission Ladies in Rock à réécouter ci-dessous :