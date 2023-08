Un film live rare de Van Halen enfin partagé

Alors que des bootlegs audio du concert de Van Halen au festival Monsters Of Rock de Donington Park en 1984 ont circulé presque dès le moment où le groupe a quitté la scène, les vidéos sont rares. Des images de la prestation du groupe sur " Hot For Teacher " ont été filmées par MTV et sont facilement accessibles, mais pour le reste…

D’autant plus que ce n’était pas censé se passer de cette manière. Après " Panama " qui clôturait le set, le leader David Lee Roth avait déclaré à la foule : "Nous allons ramener un peu de pellicule aux États-Unis et leur montrer comment l’Angleterre s’y prend, putain", mais la séquence complète n’a jamais été diffusée. Jusqu’à aujourd’hui.

Un YouTubeur du nom de Hot Shoe, Burnin' Down the Avenue a mis en ligne ce qui semble être le reste du film. Il s’agit d’une prise de vue professionnelle, et bien que l’audio ne soit pas parfait (il y a des coupures, on passe de la stéréo au mono, et on entend beaucoup de bavardages dans la foule), il capte l’excitation du concert de manière brillante.

Il s‘agissait du premier concert de Van Halen au Royaume-Uni depuis la tournée World Invasion de 1980, et leur dernier concert au Royaume-Uni avec Roth, qui a quitté le groupe à la fin de la tournée.

Les images montrent également l’entrée en scène du groupe, ainsi que des séquences silencieuses tournées dans les loges après le concert. On y trouve le solo de guitare d’Eddie Van Halen et le solo de basse de quatre minutes de Michael Anthony.

Et même si la plupart des fans se souviennent du seul et unique concert de Van Halen à Donington pour le blabla de David Lee Roth entre les chansons plutôt que pour la musique, il s’agit tout de même d’une merveilleuse fête avec Van Halen.