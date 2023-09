Un film feel-good sur le quotidien des enseignants et une farce diablement percutante !

Un coup de cœur pour un film français très original, ''Yannick'' de Quentin Dupieux, à mettre tout en haut de votre liste de priorité ciné et pour les amateurs de cinéma plus "classique", un autre film français qui s’intitule ''Un Métier Sérieux".

"Yannick", le succès surprise du box-office français cet été, le nouveau film de Quentin Dupieux, un sacré stakhanoviste qui enchaîne les projets, voici déjà son 12e long métrage. Quentin Dupieux a l’art décrire des scénarios farfelus : un pneu tueur pour "Rubber", un homme qui tombe amoureux de sa veste dans "Le Daim" avec Jean Dujardin ou encore "Mandibules", l’histoire de deux crétins qui tentent de dresser une mouche géante. Yannick est son film le plus "classique", le plus accessible sans doute si vous ne connaissez pas encore son cinéma que l’on peut qualifier d’absurde et loufoque. C’est un huis clos qui se passe dans un théâtre. Nous assistons à la représentation d’une pièce de boulevard médiocre avec des acteurs pas très investis. Jusqu’à ce qu’un spectateur se lève et interpelle les comédiens, c’est le fameux Yannick. Au départ, Yannick est drôle, percutant avec ses répliques décalées puis, il devient plus inquiétant quand il sort une arme et prend la salle en otage.

Quentin Dupieux, s’attaque pour une fois, à un registre réaliste pour installer un climat de malaise avec une belle montée en puissance de la tension. Je souligne la prestation phénoménale de l’acteur principal qui incarne le fameux Yannick. Raphaël Quenard, LA révélation incontournable du cinéma français de ces derniers mois, vous l’avez peut-être vu dans le magnifique "Chien de la Casse" ou dans des grands succès des plateformes de streaming. Il a, vous l’avez entendu, une diction très particulière, un charisme qui bouffe l’écran, une sincérité qui touche le spectateur, un regard à la fois angoissant et terriblement émouvant. Retenez bien son nom !

''Yannick'' est un régal de film aux différents degrés de lecture : il peut être vu comme un questionnement sur la folie, il nous interroge aussi sur la nature de l’art et la place du spectateur, sans oublier, ce regard social très pertinent sur une France divisée entre le "petit peuple" et les élites, c’est, en filigranes, un regard malin et métaphorique sur la France en colère. Yannick est une farce diablement percutante et efficace sur le mépris de classe, avec une belle couche de tendresse en prime !