Un film des Killers autour du dernier album

Juste avant la sortie d’une édition deluxe du dernier album, Pressure Machine, sorti l’année dernière, les Killers proposent un mini-film de 33 minutes.

On y retrouve le groupe à Nephi, dans l’Utah, où Brandon Flowers, le frontman, a vécu entre ses 8 et 16 ans. Intitulé Notes From A Quiet Town, il évoque l’enfance de l’artiste, tout comme dans le concept album Pressure Machine.

Entre quelques interviews de locaux, on profite aussi de belles versions acoustiques de ‘Cody’, ‘Terrible Thing’et ‘Quiet Town’.