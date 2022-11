Un film belge très attendu, primé au festival de Cannes et le nouveau long-métrage de Nicolas Bedos avec un casting 4 étoiles !

On commence avec un film belge à ne pas louper !

Oui, cette semaine c’est enfin la sortie de Close, le deuxième film réalisé par le jeune prodige Lukas Dhont, qui avait fait sensation au festival de Cannes en mai dernier, il était revenu de La croisette auréolé du grand prix du jury, la médaille d ‘argent en quelque sorte, juste en-dessous de la Palme d’or ! Close a également été choisi pour représenter la Belgique aux prochains Oscars. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce jeune cinéaste, il avait marqué les esprits avec son premier film : Girl, l’histoire d’une jeune danseuse transsexuelle, il avait remporté la caméra d’or en 2018, aussi au festival de Cannes !

Mais revenons à Close qui sort cette semaine, c’est l’histoire de l’amitié fusionnelle entre deux jeunes garçons : Léo et Rémi. Ils entrent en secondaires et sont victimes de moqueries de la part de leurs nouveaux camarades. Ils sont trop proches, trop tactiles, on les soupçonne d’être secrètement amoureux. La pression sociale est trop forte, Léo sera vexé et va prendre ses distances avec Rémi, un acte qui aura des conséquences terribles sur les deux jeunes garçons.

Close est un drame de l’intime qui évoque les stéréotypes de genre, l’hétéronormativité et la construction de l’identité à l’adolescence avec une mise en scène délicate qui se concentre sur les non-dits. Les acteurs sont admirablement dirigés, leur justesse vous touchera en plein cœur. On peut regretter le manque subtilité de l’aspect mélodramatique, à force de vouloir nous faire pleurer à tout prix, il perd un peu de sa force émotionnelle. Malgré tout, ce film à fleur de peau transpire de sensibilité et de pudeur. Lukas Dhont nous offre un cinéma d’une poésie rare et surtout terriblement sincère !