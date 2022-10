Un filet, une balle, des rires. Le roundnet est un nouveau sport qui débarque en Belgique et à Bruxelles (vidéo)

Certains l’appellent le "Spikeball", du nom de la première marque qui a produit les petits filets utilisés pour jouer. Mais l’appellation officielle, c’est bien le roundnet (filet rond, si on traduit en français). Même si, au Québec, on appelle parfois ça du "Passe-passe-trampoline".

Ça peut faire sourire et c’est vrai que les joueurs que nous rencontrons à ce premier entraînement semblent eux aussi passer du bon temps. "C’est super chouette et hyper accessible. Après 10-15 minutes de pratique, on est lancé et on profite", explique Manon, une nouvelle joueuse. Opposé à elle, il y a notamment Arnaud qui, lui, d’habitude pratique plutôt le tennis. "Le spikeball est beaucoup plus fun en fait que le tennis. Ça joue à 360 degrés et il y a des coups vraiment spectaculaires. C’est très sympa".