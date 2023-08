Un Festival urbain totalement gratuit au sein du Parc de Wolvendael à Uccle

UCKEL’AIR n'en n'est pas à sa 1e édition et les organisateurs (en autre la commune d'Uccle) ont mis cette année les bouchées doubles pour offrir au public un moment digne de tout festival urbain qui se respecte le Samedi 2 septembre !

Le Uckel'Air Festival est un événement 100 % gratuit dédié à la jeunesse et à la musique mais surtout ouvert à toutes & tous !

Le programme sera composé de:

Des c oncerts de Rap de la scène belge et française,

Un Battle de Danse (Incl. Money prize)

Des DJ sets (powered by TARMAC)

Mais aussi des impressions sur t-shirts et casquettes, des customisations de planches de skate, des tatouages éphémères, des foodtruck ... et bien plus encore.

Même si l'accent est mis sur la jeunesse bruxelloise, le programme donnera certainement envie aux jeunes d'autres villes de Belgique de rejoindre l'événement. En effet, le public pourra retrouver sur scène: Gutti, Nayra & Niro

Le Battle quant à lui organisé par le fameux et historique collectif "Sous Pression" sera animé par MC Guiizmo au Mic et DJ ZuluWail aux platines avec comme juges pas moins que des danseurs reconnus internationalement tels que Bruce Ykanji & Poppin' Danys.

A la vue d'un tel programme, on comprend que Le festival Uckel'Air n'a rien à envier aux autres et se doit de faire partie dès aujourd'hui de ton agenda ... Le samedi 2 septembre tu sais donc quoi faire :)

De plus reste bien connecté à TARMAC puisque nous aurons très bientôt une surprise à offrir aux plus chanceux d'entre vous !

Plus d'informations: