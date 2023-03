Un festival responsable et à taille humaine, la fête entre amis que vous propose le KRMS festival

La Belgique, pays qui compte le plus de festivals par rapport au nombre d’habitants au km2, ne manque donc pas de choix pour festoyer de la manière dont vous le souhaitez. Des grosses machines bien huilées, mais aussi de nouvelles initiatives, locales, qui sortent de terre chaque année. Dans la commune de Somme-Leuze, en Famenne, on a déjà préparé le terrain avant la première vraie édition du KRMS (ou kermesse) nano festival qui se déroulera du 2 au 4 juin 2023.

Comme son nom l’indique, le KRMS a une volonté d’être ludique et convivial. Ce festival est organisé par un collectif, du même nom que l’évènement, et a déjà connu deux éditions test, voire plus, d’une autre manière selon l’anecdote d’Alex Toufaili, coordinateur : "Tout est né d’une soirée d’anniversaire au même endroit. On ne voulait pas faire un festival, mais la fusion des envies de chacun dans ce groupe d’amis a fait que."

L’esprit de cette kermesse estivale est celle de "faire la fête ensemble, discuter et apprendre à se connaître, puis se retrouver le lendemain autour d’un brunch pour rediscuter de la veille", sourient Alex et Thibault de Reyck, coordinateur des bénévoles et de la scénographie.