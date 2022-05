Un festival pour apprendre, comprendre et échanger sur l'écoféminisme à l’Arbre qui pousse

Né dans les années 70, en 1974 plus exactement, on doit ce néologisme à Françoise d’Eaubonne, une militante et écrivaine française. Longtemps oublié en France, depuis les luttes climatiques, les mouvements #Metoo et… Ce terme revient au galop.

L’écoféminisme cherche à mettre en parallèle les luttes climatiques et les luttes féministes toutes deux menées au sein d’une société dominée par les valeurs patriarcales. L’idée ici n’est pas de valoriser le pouvoir, le profit ou le rendement, mais de changer les valeurs fondamentales de notre société en remettant la vie au centre du système de pensées. S’occuper des autres, prendre soin des autres, nous sommes éco-dépendants et nous sommes interdépendants, la vie doit être au centre des préoccupations.