Un festival Nourrir Liège par et pour des étudiants

La première édition du festival Nourrir Liège Campus, programmée du 21 au 28 mars prochains, est organisée par et pour des étudiants d'Universités et Hautes Écoles de Liège, La Reid (Theux) et de Gembloux. Il s'agit d'une émanation du festival dédié à la transition alimentaire Nourrir Liège, dont la 6e édition se tiendra du 5 au 15 mai 2022, a indiqué mardi Elisabeth Gruié, pour le festival Nourrir Liège.

"C'est important pour les générations futures de se saisir de cette thématique, de développer par exemple des méthodes d'agriculture alternatives. Et puis, le fait de se nourrir sainement est bénéfique pour les apprentissages", a-t-elle relevé.

Plus de 50 activités en lien avec l'alimentation durable sont à l'affiche de cette première édition de "Nourrir Liège Campus" coordonnée par l'ASBL Ceinture Aliment-Terre Liégeoise et organisée avec différents partenaires. Les étudiants organisateurs souhaitent, à travers le programme mis sur pied, inciter leurs pairs à s'interroger sur les enjeux liés à l'alimentation et à l'agriculture, mettre en avant des initiatives de transition alimentaire, écologique et sociale ou encore encourager l'élaboration de pistes d'actions.

Dès le 21 mars, le QG du festival sera accessible au Sart-Tilman (Liège), sous la forme d'une benne cuisine et d'une benne cinéma. Des dégustations, ateliers, stands de sensibilisation, ciné-débats et projections sont également au programme durant ces huit jours. Le 24 mars, le marché court-circuit reprendra sur la place Cathédrale à Liège et sera dédié au festival Nourrir Liège Campus.

Rob Hopkins, fondateur du mouvement des Villes En Transition, est le parrain de cette première édition de Nourrir Liège Campus. Il prendra part à certaines activités les 25 et 26 mars et donnera une conférence le 25 mars au centre-ville de Liège.

Les étudiants et étudiantes sont, par ailleurs, invités à répondre à un sondage destiné à évaluer leurs attentes de changements.