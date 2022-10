Un festival européen réunit les adeptes de la coupe mulet à Ittre

Des cheveux longs sur la nuque, beaucoup plus courts sur les côtés : la coupe mulet a traversé les époques. Très populaire dans les années 80 notamment auprès des footballeurs et de certains chanteurs comme David Bowie ou encore Rod Stewart, elle continue d’avoir ses adeptes. Certains se retrouvent chaque année lors d’un festival européen. L’édition 2022 s’est tenue à Virginal dans l’entité de Ittre. Elle a rassemblé 500 participants. " Ils sont venus des quatre coins de la Belgique, du Pays basque, du Luxembourg d’Allemagne ou encore de Suisse ", explique Edgar l’un des organisateurs. " Les hommes préhistoriques et les pharaons portaient déjà le mulet ! C’est indémodable ! "

Dans la foule, il y a notamment François, 16 ans originaire de Pau dans le sud-ouest de la France. Il porte la coupe avec fierté et a déjà gagné un concours dans les Pyrénées-Atlantiques : " Ça fait un an que j’ai franchi le cap. Au début c’était un délire avec des copains mais c’est surtout une façon de montrer que tu es différent des autres ! "

A quelques mètres de François, une file s’est formée : des candidats et candidates à la coupe mulet. Jérémy Bilot, coiffeur depuis une trentaine d’années s’applique : " On est vraiment là pour donner du plaisir aux gens. Une coupe homme, ça va prendre environ 15 minutes. J’en suis à ma dixième et c’est loin d’être terminé ! Il y a eu évidemment quelques adaptations depuis les années 70 mais globalement on reste avec du très long derrière et du très court devant ! "