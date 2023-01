Un festival de couleurs dans le ciel suisse

La Suisse est un pays que la neige sublime littéralement durant les mois d’hiver. Nichée dans une vallée entourée de sommets enneigés, la petite ville d’Château d’Oex ne fait pas exception.

C’est dans cet écrin de nature que, chaque année, au cœur de l’hiver, un festival de montgolfières vient colorer le paysage blanchit par la poudreuse.

Le festival de Château d’Oex, depuis 43 ans, c’est 9 jours de festivités, 60 ballons, pas moins de 15 pays représentés et entre 20.000 et 35.000 spectateurs présents sur place.

Cette année, même si le ciel était bien dégagé et le soleil au rendez-vous, le vent est venu jouer les trouble-fêtes. En effet, les vols du 23 janvier on dut être annulés car les rafales étaient exceptionnellement fortes. Fort heureusement, les compétitions ont pu reprendre dès le lendemain pour le plus grand bonheur des spectateurs mais aussi des pilotes. L’un d’eux, Thomas Spildooren, a déclaré : "Tous les problèmes de la vie quotidienne semblent si petits lorsque vous montez dans les airs. Vous allez avec le vent, vous allez avec le courant."