Un Festival de Cannes pour les jeux vidéo ? C’est en préparation !

Robin Leproux, aujourd’hui cofondateur d’Espot, plus grand centre physique de "gaming" en Europe, basé à Paris, se confie à l’AFP :

En échangeant avec les équipes de la ville de Cannes, j’ai eu un déclic en me disant : On n’a pas de festival international pour le 10e art qu’est le jeu vidéo, équivalent du 7e art pour le cinéma à Cannes. Une fois que j’ai eu cette idée, je me suis dit qu’il fallait absolument organiser ça.