Un festival d’histoires et de contes dans divers lieux sympas en province de Namur

La Compagnie des Paroles existe depuis 2001. Elle porte les Paroles mais surtout les rêves de ses membres.

Ses membres artistes, conteurs, comédiens, musiciens, clowns et poètes se regroupent autour des histoires, anciennes et jeunes, traditionnelles ou inventées, chantées ou murmurées.

Le festival passera ces prochaines semaines par Houyet, Dinant et Rochefort. Rendez-vous pour des soirées conviviales en compagnie de 13 artistes.

Véronique de Miomandre, organisatrice du Festival Brin d’Causette.

"On s’est rendu compte qu’il y avait vraiment une grande solitude, une grande détresse, une envie de faire la fête, de se réunir à nouveau et on s’est dit 'si on faisait ça ?'. Et le conte est un super médium pour ça […] c’est de petites salles dont on a besoin et un public assez proche"