RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Фестиваль заходу сонця в Монсі | Un festival d'été gratuit à Mons

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Ідея прогулянки на ці вихідні! 23 липня місто Монс у Валлонії організовує свій перший "Фестиваль заходу сонця". Заходи та концерти безкоштовні. Ходімо ?

Куди йти?

Фестиваль проходить у дуже мальовничому місці: Parc des Anciens Abattoirs. До нього можна дійти пішки від залізничного вокзалу або площі Гран-Плас у Монсі.

У програмі

Безкоштовні концерти: музика для молоді, поп, рок, електро, ді-джей… Кожен знайде щось для себе! У кулуарах концертів з 13:00 до 18:00 на дітей чекають безкоштовні розваги: ​​гримування, скульптури з повітряних кульок, шоу клоунів тощо.

Серед колективів, які виступатимуть на сцені, відзначимо присутність групи "Les Déménageurs". Завдяки своїм традиційним інструментам і божевільним поп-приспівам вони чудово створюють настрій.

Також запрошені такі бельгійські виконавці, як S!MON, Alex Lucas, Lisza, Konoba.

FUNKY FOOL, ді-джей і продюсер електронної музики, відвідає фестиваль Sunset Festival, перш ніж змусити натовп танцювати на Tomorrowland

Lisza

Mons Sunset Festival

Une idée sortie pour ce week-end? la ville de Mons, en Wallonie, organise ce 23 juillet son premier " Sunset Festival ". Les animations et concerts sont gratuits. On y va ?

Où se rendre ?

Le festival a lieu dans un lieu très pittoresque : le parc des Anciens Abattoirs.

Il est accessible à pied depuis la gare ou la Grand Place de Mons.

Au programme

Des concerts gratuits : musique jeune public, pop, rock, électro, DJ… Il y en aura pour tous les goûts!

En marge des concerts, de 13h à 18h, les enfants pourront profiter d’animations gratuites : grimages, sculptures de ballons, spectacles de clowns…

Parmi les groupes qui montreront sur scène, notons la présence du groupe " Les Déménageurs ". Avec leurs instruments traditionnels et leurs refrains pop déjantés, ils sont plutôt doués pour mettre l’ambiance.  

Sont invités aussi des artistes belges comme S!MON , Alex Lucas, Lisza, Konoba. FUNKY FOOL, DJ et producteur de musique électronique, fera un crochet par le Sunset Festival avant d’aller faire danser les foules à Tomorrowland

Funky Fool

Articles recommandés pour vous