Фестиваль заходу сонця в Монсі | Un festival d'été gratuit à Mons

Ідея прогулянки на ці вихідні! 23 липня місто Монс у Валлонії організовує свій перший "Фестиваль заходу сонця". Заходи та концерти безкоштовні. Ходімо ?

Куди йти?

Фестиваль проходить у дуже мальовничому місці: Parc des Anciens Abattoirs. До нього можна дійти пішки від залізничного вокзалу або площі Гран-Плас у Монсі.

У програмі

Безкоштовні концерти: музика для молоді, поп, рок, електро, ді-джей… Кожен знайде щось для себе! У кулуарах концертів з 13:00 до 18:00 на дітей чекають безкоштовні розваги: ​​гримування, скульптури з повітряних кульок, шоу клоунів тощо.

Серед колективів, які виступатимуть на сцені, відзначимо присутність групи "Les Déménageurs". Завдяки своїм традиційним інструментам і божевільним поп-приспівам вони чудово створюють настрій.

Також запрошені такі бельгійські виконавці, як S!MON, Alex Lucas, Lisza, Konoba.

FUNKY FOOL, ді-джей і продюсер електронної музики, відвідає фестиваль Sunset Festival, перш ніж змусити натовп танцювати на Tomorrowland