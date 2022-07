Un Festival autour des enfants à Houtopia jusqu'au 9 novembre

Au centre de Houffalize, Houtopia, les enfants sont rois. Leur visite, en famille, leur fait découvrir notamment les cinq sens de manière très interactive...Un parcours extérieur et intérieur varié et agrémenté tout au long de cet été d'une exposition de 50 dessins, illustrations que l'on doit à Stéphane Deprée. Des souvenirs de l’auteur et d’autres que des enfants ont confié à cet animateur culturel. Des souvenirs innocents mais d’autres évoquent aussi des violences ou le harcèlement dont les enfants peuvent être victimes. Lors de leur visite, les enfants pourront participer à un atelier au tour de ces dessins. Et Houtopia a voulu aller plus loin avec, du 9 juillet au 9 novembre, le Festival " Enfant(s) ". Il s’agit d’évoquer le développement de l’enfant et les problématiques qui y sont liées. Au menu, une conférence d’un psychologue, des films, spectacles, projections de films mais également des différents ateliers pour les enfants. En août, un de ces ateliers sera consacré à la réalisation d’un court-métrage avec les aînés de la commune et leurs souvenirs du lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, quand Houffalize fut complètement détruite et que ses habitants vivaient dans des baraquements en bois.