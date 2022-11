Un faux compte Twitter annonce, à tort, la mort de l’ancien président américain Jimmy Carter

Sauf qu’il n’en est rien. Le compte @CarterCenterUS est en réalité un faux duplicata du compte de la fondation Carter, intitulé @CarterCenter.

Désormais suspendu, ce compte reprenait les mêmes codes typologiques et la même image de profil que celui du compte officiel du président Carter et de sa fondation créée avec sa femme Rosalynn Carter en 1982, dont l’une des missions est la prévention et la résolution des conflits à travers le monde.

Jusque très récemment, il était facile de repérer ces faux comptes, comme cela a été le cas pour @CarterCenterUS.

Le badge bleu de certification Twitter était perçu comme un critère de fiabilité, car pour l’obtenir, le compte devait respecter un ensemble d’exigences : "le compte doit être authentique, notoire et actif", peut-on lire dans le centre d’assistance de Twitter.

Étaient exclus de la liste des comptes pouvant être certifiés par Twitter, entre autres, les comptes parodiques, de flux d’actualités, de commentaires et de fans non officiels ou les comptes d’animaux de compagnie et de personnages fictifs.

Ainsi, un compte sans ce badge bleu, qui plus est lorsqu’il s’agit d’une organisation internationale, de l’ampleur et de la notoriété de celle de la Fondation Carter – 3100 employés à travers le monde, 292 millions de dollars de dons reçus en 2020-2021 pour des missions dans plus de 80 pays - devait ainsi éveiller les soupçons ou du moins soulever des questions.

Sauf que depuis le 9 novembre 2022 , il est possible d’obtenir une certification d’une autre manière que celle du respect des trois critères d’authenticité, de notoriété et d’activité, mentionnés ci-dessus.