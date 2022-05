Un fan remplace Matt Cameron, positif au Covid, pour un show de Pearl Jam

Josh Klinghoffer, qui est présent pour la tournée, a assuré la batterie sur la cover de Neil Young, “Rockin’in the Free World,” qui ouvrait le set, mais aussi sur “Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town,” “Why Go” et “Corduroy.” Le collaborateur de longue date de Jeff Ament, Richard Stuverud, s’est installé à son tour derrière les fûts pour “Quick Escape” and et “Superblood Wolfmoon.” Et ils ont ensuite invité un fan, Josh Arroyo, pour le morceau de fin “Yellow Ledbetter.”