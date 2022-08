Un fan de Mötley Crüe chute de l’étage du stade en plein concert

Selon TMZ, un fan de Mötley Crüe est tombé de l’étage supérieur du Lucas Oil Stadium à Indianapolis, dans lequel le groupe donnait un concert ce 16 août.

C’est pendant le titre "Looks That Kill" que l’accident est arrivé au fan visiblement sous influence, qui se penchait dangereusement au-dessus de la balustrade, au point d’en tomber. Des témoins ont expliqué ne pas avoir réalisé tout de suite qu’il s’agissait de quelqu’un, concernant cette chute, mais que " le bruit sourd de l’atterrissage " n’avait laissé aucun doute.

On ne connaît pas l’étendue des blessures de la victime, inconsciente juste après la chute, mais qui a repris ses esprits au moment d’être évacuée et " respirait normalement ", d’après un porte-parole de la Police de l’indianapolis. Le public autour de lui faisait état d’une importante hémorragie et les secouristes du stade sont intervenus avant l’arrivée des secours. L’homme a été transporté au Eskenazi Hospital dans de bonnes conditions.

Mötley Crüe se produisait dans le cadre du " Stadium Tour " avec Def Leppard, Poison, CLassless Act et Joan Jett. Une tournée qui passera par l’Europe l’été prochain.