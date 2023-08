Un extrait vidéo tronqué ne prouve pas que Zelensky a détourné 400 millions de dollars d’aide à l’Ukraine

Dans le cas précis des propriétés évoquées sur LCI, une recherche de mots-clés en anglais ("Livadia Zelenskyy") fait remonter plusieurs articles de presse sur le bien immobilier situé en Crimée.

Le 24 mai 2023, The New Voice of Ukraine (lien archivé) indiquait ainsi que les autorités d’occupation russes ont annoncé leur intention de "nationaliser" l’appartement de "la femme du président Zelensky, Olena [Zelenska], qui se situe dans le complexe résidentiel Imperator, et qu’elle a acheté en avril 2013".

Une acquisition "pour la moitié du prix du marché", soit environ 163.000 dollars, dont Reuters s’était fait l’écho dans un article de mai 2019 (lien archivé), peu après l’élection de Volodymyr Zelensky au poste de président, en se basant sur les informations contenues dans la déclaration de patrimoine annuelle du président.

Comme on peut le vérifier sur sa dernière déclaration en date (lien archivé), publiée en 2021 et portant sur l’année 2020, Olena Zelenska a acquis cet appartement le 24 avril 2013, soit bien avant la guerre en Ukraine – et plusieurs années également avant l’élection de son mari à la tête du pays.

Il en est de même pour la prétendue propriété à 20 millions d’euros de Volodymyr Zelensky située en Italie : comme l’expliquent nos confrères des Observateurs (lien archivé), une recherche de mots-clés ("Villa Forte dei Marmi Zelensky") en ukrainien permet de remonter à un article de mai 2019 (lien archivé) du média d’investigation local Slidstvo, révélant l’achat de cette demeure toscane de 15 pièces par une société italienne de Volodymyr Zelensky.

Une acquisition réalisée bien avant la guerre en Ukraine pour 3,8 millions d’euros (et non pas 20 millions, comme le prétend la vidéo), et un bien que l’on retrouve – au nom d’Olena Zelenska – dans les déclarations de patrimoine les plus récentes du président ukrainien.

Une recherche d’images inversées autour de la luxueuse villa en Angleterre visible dans la vidéo permet de constater qu’elle est encore en vente aujourd’hui sur le site d’une agence immobilière (lien archivé), plusieurs mois après que la presse russe (lien archivé) a prétendu qu’elle avait été achetée par Volodymyr Zelensky 14 millions d’euros pour l’offrir à son épouse.