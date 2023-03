Un extrait du prochain album d’Ed Sheeran à écouter ici !

Selon un communiqué de presse, "-" est un album acoustique, " dernier de l’ère des albums mathématiques de [Sheeran], qui s’étend sur une décennie". Le projet est signé et produit par Aaron Dessner de The National.

Ce dernier a expliqué : "Je ne pourrais pas être plus fier de cet album et de la vulnérabilité et de l’honnêteté dont Ed a fait preuve en écrivant ces chansons avec moi. "

Ed Sheeran a également parlé de ses combats personnels qui ont façonné l’album : "En l’espace d’un mois, ma femme enceinte a appris qu’elle avait une tumeur, sans possibilité de traitement avant l’accouchement. Mon meilleur ami Jamal [Edwards], un frère pour moi, est mort subitement et je me suis retrouvé au tribunal pour défendre mon intégrité et ma carrière d’auteur-compositeur. J’étais en proie à la peur, à la dépression et à l’anxiété. "

"J’avais l’impression de me noyer, la tête sous la surface, regardant vers le haut sans pouvoir respirer. "