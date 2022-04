Un explosif découvert dans une usine de recyclage de Beringen

Un explosif a été découvert, mardi vers 11 heures, dans un conteneur de l’entreprise de recyclage Out of Use à Beringen (Limbourg) par des employés. La police locale a été avertie et un périmètre de sécurité a été mis en place sur le site de l’entreprise. Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs de l’armée (SEDEE), a été alerté afin de récupérer l’explosif en toute sécurité.

La charge explosive a été découverte alors que les employés effectuaient un triage. En attendant l’arrivée du SEDEE, l’entreprise a pu stocker l’explosif dans un conteneur considéré comme antidéflagrant.

Out of Use, implantée à Beringen, est une entreprise environnementale spécialisée dans la réutilisation et le recyclage de matériaux, notamment de pièces automobiles, d’airbags et de déchets électroniques.