Un exhibitionniste interpellé à Enghien ?

Un homme a été interpellé à Enghien suite à plusieurs témoignages le désignant comme exhibitionniste, selon la Dernière Heure.

L’individu aurait été aperçu plusieurs fois, en rue, aux abords de lieux fréquentés et d’écoles. Il n’aurait pas hésité à s’exhiber devant plusieurs jeunes filles, mineures d’âge, leur proposant des pratiques sexuelles. Une dizaine de plaintes auraient été recensées.

Selon la zone de police locale, contactée par le journal la Dernière Heure, l’homme a été identifié, et interpellé et l’affaire a été transmise au parquet.