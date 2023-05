Un exercice de phase provinciale a été mené à la prison de Marche-en-Famenne

La cellule de crise provinciale réalise, chaque année, un exercice de déclenchement de la phase provinciale. Une sorte de dispositif de sécurité réunissant toutes les disciplines de secours autour du Gouverneur. L’exercice de cette année a été déclenché ce mardi matin à la prison de Marche-en-Famenne. Vers 9h30, ce mardi, le Gouverneur de la province de Luxembourg décide d’activer fictivement la phase provinciale. Très vite, une cellule de crise se met en place pour faire face à cet exercice. "Dans le cadre de ce scénario d’exercice, une explosion de gaz s’est produite dans une cuisine de la prison et 30 personnes ont été blessées à des degrés divers. Tout le scénario était prévu pour tester nos procédures de réactions face à ce type d’accident", explique Olivier Schmitz, le Gouverneur de la province de Luxembourg. 150 personnes, dont 30 acteurs, ont été déployées. Aucun détenu n’a participé à l’opération qui s’est déroulée dans une aile bien spécifique de la prison. L’objectif était, notamment, de tester le plan d’urgence du centre de détention. "Avoir un plan d’urgence, c’est bien. Le tester, c’est encore mieux. C’est une chance inouïe d’avoir pu tester ce dispositif", commente Philippe Coopmans, le directeur de la prison de Marche-en-Famenne. Les points d’amélioration ont été identifiés

16 agents ont travaillé durant 6 mois sur la mise en place et le scénario de cet exercice grandeur nature. Personne n’était au courant de son contenu, pas même le gouverneur, qui était, lui aussi, évalué par un haut fonctionnaire bruxellois. Les premières conclusions permettent déjà d’améliorer les futures prises en charge d’incidents. "On observe que nous devons améliorer la communication entre les acteurs de terrain et le centre de coordination. C’est un problème que l’on a déjà observé dans le passé. On doit comprendre le travail des autres pour se mettre à leur niveau", ajoute Anne Dalemans, coordinatrice en planification d’urgence du Gouverneur de la province de Luxembourg. L’activation d’une phase provinciale reste exceptionnelle, mais plusieurs simulations sont effectuées chaque année aux niveaux provincial et communal.