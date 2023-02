Un ex-policier londonien condamné à la perpétuité pour des dizaines de viols

Considéré comme l'un des pires prédateurs sexuels de l'histoire récente du Royaume-Uni, David Carrick, 48 ans, a été condamné à la prison à vie avec une période de sûreté de 30 ans. Il était poursuivi pour au moins 85 infractions, dont 48 viols, des faits qui se sont produits entre 2003 et 2020.

Pendant une partie de cette période, il faisait partie de l'unité d'élite de la police de la capitale chargée de la protection du Parlement et des représentations diplomatiques. La police a raté neuf occasions d'arrêter ce violeur en série qui a pu sévir pendant 17 ans. Il a finalement été interpellé en octobre 2021 pour une première affaire de viol. D'autres victimes se sont ensuite manifestées.

Onde de choc au Royaume-Uni

La révélation de ces viols et agressions a créé une nouvelle onde de choc au Royaume-Uni, moins de deux ans après l'affaire Sarah Everard, une Londonienne de 33 ans enlevée, violée et tuée par un agent de la police de la capitale, depuis condamné à la prison à vie. La police de Londres a renouvelé dimanche ses excuses pour l'affaire Carrick. Elle a indiqué que 1.633 affaires d'agressions sexuelles ou de violences domestiques présumées impliquant plus de 1.000 officiers et agents ces dix dernières années seraient réexaminées pour s'assurer que les décisions appropriées aient bien été prises.