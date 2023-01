Un ex-policier arrêté aux Etats-Unis pour ses liens avec un oligarque russe

Un ancien haut responsable de la police fédérale a été arrêté samedi aux Etats-Unis en raison de ses affaires troubles avec des acteurs étrangers, et notamment de l'oligarque russe Oleg Deripaska, a indiqué lundi le ministère de la Justice.

Charles McGonigal, 54 ans, dirigeait l'unité chargée de la lutte antiterroriste du bureau du FBI à New York avant de prendre sa retraite en 2018, selon un communiqué du ministère. Arrêté ce week-end à New York, il est poursuivi dans deux dossiers distincts.

La justice fédérale new-yorkaise lui reproche d'avoir travaillé pour le fondateur du géant de l'aluminium Rusal, bien que ce dernier soit visé depuis 2018 par des sanctions américaines lui interdisant toute relation commerciale avec des Américains. Charles McGonigal, qui avait enquêté sur des oligarques russes quand il était au FBI, est soupçonné d'avoir tenté en 2019 - sans succès - de faire annuler les sanctions contre M. Deripaska, puis d'avoir mené, en 2021, des investigations sur un de ses rivaux.

Europe de l'Est

Selon l'acte d'inculpation, il a été payé par le biais de sociétés-écrans et avait fait affaire via l'entremise d'un intermédiaire. Inculpé de violation des sanctions et blanchiment d'argent, il encourt 20 ans de prison. Il doit comparaître lundi devant un juge avec un complice présumé, un ancien diplomate russe naturalisé américain et devenu traducteur assermenté pour le système judiciaire.

Par ailleurs, Charles McGonigal est poursuivi par la justice fédérale à Washington pour avoir dissimulé, alors qu'il était encore au FBI, des paiements effectués en lien avec ses activités en Europe de l'Est. Selon l'acte d'accusation, il a notamment reçu 225.000 dollars en liquide de la part d'un ancien agent des services secrets albanais, naturalisé américain, qu'il a accompagné pour des voyages d'affaires en Albanie et au Kosovo. Il avait noué une relation avec le Premier ministre du Kosovo, qu'il n'a jamais rendu public, en violation de ses obligations.