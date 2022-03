Un ex-employé d’Apple aurait dérobé 10 millions de dollars à l’entreprise

Dhirendra Prasad, un ancien employé d’Apple qui a travaillé à Cupertino pendant 10 ans, est accusé de cinq crimes liés à de la fraude présumée, à du blanchiment et à de l'évasion fiscale.

Selon l'Internal Revenue Service, l’agence gouvernementale américaine en charge de la collecte des impôts et des taxes, Prasad aurait dérobé plus de 10 millions de dollars en pots-de-vin, en volant du matériel et en détournant de l'argent.

Celui qui fut employé d’Apple entre 2008 et 2018 était responsable de l’achat de pièces auprès de divers fournisseurs. C’est à ce poste qu’il aurait "exploité sa position en se livrant à plusieurs stratagèmes pour frauder Apple, notamment en acceptant des pots-de-vin, en volant des pièces et en faisant payer à Apple des articles et des services qu'il n'a jamais reçus", ont affirmé les autorités fédérales dans un communiqué de presse.

En attendant le procès, la Cour américaine a autorisé le gouvernement à saisir 5 millions de dollars en argent et en biens appartenant à l’accusé. Le gouvernement souhaite par ailleurs conserver ces actifs comme “preuve” du crime.

L’ancien employé comparaîtra au tribunal la semaine prochaine. Il risque une peine d’emprisonnement de 5 à 20 ans.