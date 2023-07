Un ex-agent américain assure que son gouvernement a récupéré les restes d’un ovni

Nous ne sommes pas seuls dans l’univers, et les autorités dissimulent les preuves de l’existence d’extraterrestres, y compris les débris d’un objet non identifié, a affirmé devant une commission du Congrès américain un ancien officier de renseignement.

David Grusch a assuré mercredi être "absolument" persuadé que les États-Unis sont en possession d’un ovni, désormais désigné comme un "phénomène anormal non identifié" ("UAP" ou PAN en français) par les autorités américaines et même de restes de ses opérateurs.

"Dans le cadre de mes fonctions, j’ai appris qu’il existait un programme […] visant à récupérer les restes d’un appareil non identifié et de l’analyser", pour comprendre son fonctionnement. "J’ai pris la décision, en me fondant sur les données que j’ai recueillies, d’en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l’inspection générale et de devenir lanceur d’alerte".