Un évènement sur la place des femmes dans la littérature au Mundaneum ces 16 et 17 septembre

Les 16 et 17 septembre, à l’occasion des 120 ans de l’association des Ecrivains Belges de la langue française, le Mundaneum, centre d’archives et espace muséal de Mons organise un évènement sur la place de la femme dans la littérature. Le vendredi soir, une table ronde sera animée par la journaliste Sylvie Honoré qui accueille quatre auteures belges de talent : Geneviève Damas, Malika Madi, Sophie D’Aubreby et Leïla Zerhouni. Dans la journée du samedi, il est possible de participer à des ateliers, lectures publiques ou de visiter l’exposition " Portraits de femmes. Des récits pour une histoire ". Plus de 40 auteurs aux styles éclectiques, seront présents pour échanger avec le public.

"Si nous vous demandions de citer 10 auteures/autrices qui ont marqué l’histoire de la littérature, quels noms s’imposeraient à votre esprit naturellement et spontanément ? Pas si facile, comme exercice… Et si nous déclinions le même exercice au masculin, la difficulté serait-elle la même ? D’Homère à Emile Zola, en passant par Molière et Victor Hugo, il est fort à parier que vous devrez opérer un choix difficile pour restreindre votre liste à 10 auteurs seulement. Quelles conclusions devons-nous tirer de ce constat ? Soit les femmes n’ont investi le monde de la littérature que très récemment, ayant été " empêchées " dans leur génie littéraire par leur condition de femmes, soit elles ont toujours écrit et participé à cette grande histoire littéraire mais en ont été effacées dans le discours officiel. Or, nous savons que les autrices ont toujours existé et que certaines d’entre elles étaient même connues et reconnues à leur époque, comme Sappho (VIIe et VIe siècles avant J- C), Louise Labé (1524-1566), Madame de la Fayette (1634-1693), Catherine Bernard (1663-1712), Marie-Anne Barbier (1664-1742), Madame de Staël (1766-1817), Jane Austen (1775-1817), pour ne citer que certaines d’entre elles. A l’instar du terme " autrice " rayé de la langue française par l’Académie, les femmes " auteurs " ont été évincées de l’Histoire. Que nous dit aujourd’hui cet effacement des femmes dans la littérature et dans l’histoire en général, de notre culture et de notre société ? Comment, en tant que femme, entrer dans la littérature quand notre première approche en est presque exclusivement masculine ou encore, comment se sentir légitime aujourd’hui en tant qu’autrice quand la plupart des textes étudiés à l’école et qui constituent notre bagage littéraire à tous, ont été produits par des hommes ?"

