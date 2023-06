Un euro, c'est désormais le prix pour faire pipi à la gare des Guillemins

Mélissa Harzé est responsable de l'équipe de nettoyage des gares de Liège et Namur chez 2theloo."On a beaucoup de colère" explique-t-elle. "50 cents, c'était déjà limite. Mais quand on a augmenté de 100%... Je peux comprendre le client, mais on se prend vraiment toutes les remarques des gens. On a des personnes qui font demi-tour et qui préfèrent aller autre part. Ça peut arriver que des clients nous disent qu'ils ne savent pas payer. Ça m'arrive de faire plaisir de temps en temps. Tout dépend de la manière dont on me parle aussi."

Derrière ce 1 €, il y a toute l'équipe de nettoyage. Et toutes les charges aussi

D'un autre côté, Mélissa Harzé insiste sur l'augmentation des coûts et le travail que cela représente pour toute son équipe: "Derrière ce 1 €, il y a toute l'équipe de nettoyage qui passe après chaque client, que ce soit dans les toilettes, que ce soit tout autour de la toilette, que ce soit les éviers que les gens des fois laissent dégueulasses. Parce que quelquefois on a des surprises. Pour nous qui travaillons et qui nettoyons tout, je vous promets que 1 € c'est parfois pas assez. Donc il y a ça, et puis il y a tout ce qui est électricité, tout ce qui est charges, l'eau qui part à chaque fois qu'on tire une chasse, l'eau qu'on utilise quand on se lave les mains. Il y a aussi tous les produits qu'on commande qui ont augmenté à cause de l'inflation. Et puis aussi, tous les trajets."

De son côté, la SNCB précise que les installations sanitaires figurent dans le top 3 des attentes des voyageurs. Elles doivent être disponibles, propres et sécurisées. Cela a un coût. D'où cette collaboration avec le privé pour les rénover. Et de rappeler que leur prix n'a pas été indexé depuis 2006.

Mais à un euro l'accès dans les gares, on peut presque qualifier les toilettes publiques de lieux d'aisance financière.