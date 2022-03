Un étudiant belge pirate une tesla Model X en 90 secondes

Pirater une voiture à plus de 100.000€ avec seulement 300 dollars de matériel ? C’est l’exploit qu’à récemment fait Lennert Wouter. Comment cet étudiant belge a déverrouillé une Tesla X en 90 secondes top chrono ? L’Internet Show vous explique.

Lennert Wouters est chercheur au sein du groupe de sécurité informatique et de cryptographie industrielle (COSIC) de l’université catholique de Louvain (KU Leuven) en Belgique. Sans surprise, son dada, c’est la cybersécurité et en 2020 il se lance un défi fou : pirater la Tesla X dernier cri.

Rapidement, il découvre une paire de vulnérabilités qui permettent non seulement d’entrer dans une Tesla modèle X, mais aussi de la démarrer. Sa technique tire parti d’un ensemble de problèmes de sécurité qu’il a découvert dans le système d’entrée sans clé du modèle X.

Avec un kit de 300 dollars acheté sur eBay et contrôlé par smartphone, il déverrouille le véhicule à distance avec le Bluetooth. Et une fois à l’intérieur, il peut ensuite brancher le dispositif directement dans le véhicule et lui faire croire que la configuration de son faux porte-clés est authentique, ce qui lui permet de démarrer et de partir avec.

Pas la peine d’essayer de reproduire ce tuto et de pirater une tesla modèle X, Lennert Wouters a déjà averti Tesla de la faille. Son objectif n’étant bien sûr pas de voler la voiture mais plutôt de démontrer les failles de sécurité. En quelques semaines, une mise à jour a corrigé le problème. Et Lennert, quant à lui, a été récompensé par Tesla !

Retrouvez la séquence vidéo ci-dessous et le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les jeudis à 19h35 sur Tipik et sur Auvio.