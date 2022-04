Un étrange tourbillon volant visible dans le ciel d’Hawaï : qu’est-ce que c’était ?

Une masse étrange, brillante et tourbillonnante a été vue dans le ciel d’Hawaï et a été filmée par la caméra nocturne Subaru-Asahi Star. Si au moment de l’observation, c’était un OVNI (Objet Volant Non Identifié), nous savons aujourd’hui ce que c’était.

Ce n’était pas une soucoupe volante, n’en déplaise à tous ceux qui ont espéré voir arriver les aliens. D’après SpaceWeather, cette spirale lumineuse qui tourbillonnait dans la nuit était en fait l’étage supérieur de la fusée SpaceX Falcon 9 qui se libérait de la fin de son carburant après désorbitation.

Le Dr Marco Langbroek explique sur son blog : "Alors que le premier étage du booster Falcon 9, qui transportait un satellite de reconnaissance (NROL-85) en orbite, est réutilisable, l’étage supérieur ne l’est pas. Après avoir lancé sa charge utile en orbite, il retombe dans l’atmosphère et brûle en descendant. Cette combustion et cette chute sont ce que l’on peut voir dans les séquences vidéo capturées par la Subaru-Asahi Star Camera."