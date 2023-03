Un éternel débat : faut-il prononcer "Delhaize" ou "Dèlhaize" ?

Et, donc, que faut-il dire ? "Si on parle le wallon, on doit dire 'Dèl-haize', en aspirant le 'h' ou pas. Mais comme il s’agit d’un nom propre au départ qui est devenu un nom commun au fil du temps, il a aussi été francisé. Si on parle en français, il faut donc bien prononcer 'Del-haize' comme le mot 'de', si on suit les règles de la langue", confirme Jean-Marie Pierret.

Fin de l’histoire ? "Non, parce qu’il ne faut pas oublier que chaque région a aussi sa manière de parler", glisse le professeur émérite. "Par exemple, si vous allez dans le Borinage, vous entendrez que les gens roulent facilement les 'r'. Donc ici, dans le pays liégeois, on a gardé le souvenir du 'h' aspiré et on fait une espèce de liaison avec le début du mot. C’est pour cela que là-bas on prononce 'Dèlhaize'. Je connaissais d’ailleurs des gens qui distinguaient les noms propres et les noms communs et qui disaient : j’habite à côté de chez les 'Dèlhaize' (avec 'h' aspiré) mais je vais au magasin 'Delhaize' (sans aspirer le 'h'). En fait, le voisin qui s’appelle 'Dèlhaize', il n’y avait pas de raison de lui changer son nom. Mais le grand magasin qui était connu en Belgique et même ailleurs, on prononçait bien à la française".