Un été pour mieux préparer les futurs enseignants à prendre leur classe en main

Pour la rentrée, ces nouveaux professeurs rejoindront des écoles à "indice socio-économique faible". "C’est là que se trouvent les élèves les plus vulnérables, ceux qui ont le plus besoin de profs motivés et motivants" explique Nada El Kadi, responsable de la communication de Teach for Belgium. "Nous visons l’équité scolaire et pour cela, nous allons accompagner ces enseignants pendant deux ans pour qu’ils se sentent mieux armés et qu’ils ne se découragent pas". Trop d’enseignants renoncent en effet au métier au cours des toutes premières années de carrière. Cette année, une quarantaine de jeunes enseignants ont suivi la formation. Au passage, ils auront aussi assuré de la remédiation scolaire pour quatre cents élèves, à Bruxelles et à Anvers.